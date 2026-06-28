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Diario de Ferrol

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Ovidio Paredes Vilariño

(Viudo de Placeres do Piollo)

Falleció el 27 de junio, a los 92 años, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará domingo a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial del Espíritu Santo de Camelle (Camariñas). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

Camelle (Camariñas), 28 de junio de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio