Ovidio Paredes Vilariño
(Viudo de Placeres do Piollo)
Falleció el 27 de junio, a los 92 años, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará domingo a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial del Espíritu Santo de Camelle (Camariñas). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.
Camelle (Camariñas), 28 de junio de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio