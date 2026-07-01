María Teresa Vilar Lado

Falleció el día 29 de junio de 2026, a los 65 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, día uno, a las cinco menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Sardiñeiro.

Tanatorio A Xunqueira - Velador nº 4. O Son, nº 68.

Cee, 1 de julio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños