Perfecto Sánchez Castro
Falleció el día de 30 de junio, a los 65 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Pelayo de Cundíns. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 2. C/ Aduana s/n. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Cundins-Cabana, 1 de julio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños