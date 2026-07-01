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Diario de Ferrol

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Teresa Pose Moreira

(Teresa da Bouza) 

Falleció ayer a los los 95 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy miércoles con salida del tanatorio a las seis y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santirso de Cospindo. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 1. C/ Aduana, s/n. Tel. 981 714 639. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Ponteceso, 1 de julio de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños