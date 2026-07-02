Bienvenido Lago Rodeiro

Falleció el día 1 de julio de 2026, a los 97 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, jueves día 2, a las seis y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Ameixenda y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha parroquia. Tanatorio A Xunqueira - Velador nº 2. O Son, nº 68 - Tel. 981 740 582.

Ameixenda (Cee), 2 de julio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños