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Diario de Ferrol

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Bienvenido Lago Rodeiro

Falleció el día 1 de julio de 2026, a los 97 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, jueves día 2, a las seis y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Ameixenda y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha parroquia. Tanatorio A Xunqueira - Velador nº 2. O Son, nº 68 - Tel. 981 740 582.

Ameixenda (Cee), 2 de julio de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños