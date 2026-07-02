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Diario de Ferrol

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Carmen Señarís Castro

(Carmen do Americano, viuda de Ramiro Gilda Borrazás) 

Falleció ayer, a los 96 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Lestón - A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/Gándara, nº 1 - A Laracha.Tel.981 605 858. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Lestón (A Laracha), 2 de julio de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños