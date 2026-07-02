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Diario de Ferrol

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María Lucinda Seoane Juncal

Falleció ayer, a los 86 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Eulalia de Chamín. Tanatorio de Laracha: Velador nº 1. C/ Gándara, nº 1 - A Laracha.Tel. 981 605 858. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Chamín (Arteixo), 2 de julio de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños