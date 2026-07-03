  Narcisa Castro Lema

(Viuda de Luis García Pose)

Falleció anteayer, a los 85 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de Santiago Apóstol de Mens (Malpica de Bergantiños). Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/ A Camuza, nº 31 (Malpica).

Mens (Malpica), 3 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños