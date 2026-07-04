José Rodríguez Rodríguez

(José de Abel)

Falleció ayer, a los 81 años de edad, confortado con los A.A.E.E.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy, sábado, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde.Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cambre.

Tanatorio de Malpica: Velador nº 2. C/ A Camuza, nº 31 (Malpica).

Cambre (Malpica de Bergantiños), 4 de julio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños