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Diario de Ferrol

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José Rodríguez Rodríguez

(José de Abel) 

Falleció ayer, a los 81 años de edad, confortado con los A.A.E.E. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy, sábado, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde.Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cambre. 

Tanatorio de Malpica: Velador nº 2. C/ A Camuza, nº 31 (Malpica).

Cambre (Malpica de Bergantiños), 4 de julio de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños