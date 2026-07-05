Manuel Cambón Lamas

(Vecino del lugar de Braille, Sofán)

Falleció a los 70 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. La misa funeral de cenizas se oficiará hoy a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Salvador de Sofán. A continuación, sus cenizas serán depositadas en el panteón familiar. La familia anticipa las más expresivas gracias.

Sofán (Carballo), 5 de julio 2026. Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta