Manuel López Álvarez

Falleció anteayer, a los 80 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo con salida del tanatorio a las siete de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio (nuevo) parroquiales de Santa María de Torás (A Laracha). Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara nº 1 (A Laracha). Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Torás (A Laracha), 5 de julio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños