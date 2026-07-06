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Diario de Ferrol

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Andrés Calviño Señarís

(Viudo de María del Pilar Pombo Rodríguez) 

Falleció ayer, a los 56 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción, hoy lunes con salida del tanatorio a las cuatro y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Rus (Carballo). Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Rus (Carballo), 6 de julio de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños