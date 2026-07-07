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Diario de Ferrol

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Isabel Chans Vidal

(Isabel de Amalia) 

Falleció ayer, a los los 97 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Nuestra Señora de los Remedios de Corme Porto. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana, s/n.

Ponteceso, 7 de julio de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños