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Diario de Ferrol

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María Carmen Celsa Verdes García

(Viuda de Julio Pérez Figueroa) 

Falleció el día 7 de julio, a los 98 años, confortada con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy miércoles, día 8, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial San Eleuterio de Tella (Ponteceso). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

Tella (Ponteceso), 8 de julio de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio