Antonio Calviño Pose

(Viudo de Encarnación Seoane Pena) (Vecino de Castrillón - Cabaleiros)

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy jueves. La salida del tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las doce de la mañana. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Xulián de Cabaleiros. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo nº 1.

Cabaleiros (Tordoia), 9 de julio de 2026. Funeraria San Xulián