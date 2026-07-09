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Diario de Ferrol

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Antonio Calviño Pose

(Viudo de Encarnación Seoane Pena) (Vecino de Castrillón - Cabaleiros) 

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy jueves. La salida del tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las doce de la mañana. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Xulián de Cabaleiros. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo nº 1.

Cabaleiros (Tordoia), 9 de julio de 2026.  Funeraria San Xulián