Jesús Varela Gómez

(Chucho do Barreiro) (Viudo de María del Carmen Barbeito Míguez)

Falleció ayer, a los 75 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a las siete de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio nuevo parroquiales de Santa María de Erboedo (A Laracha). Tanatorio de Laracha: Velador nº 1. C/Gándara, nº 1 (A Laracha).

Erboedo (A Laracha), 9 de julio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños