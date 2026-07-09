José María Pose Castro

(José María do Estanqueiro)

Falleció el día 8 de julio, a los 81 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Pazos (Ponteceso). Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana, s/n.

Pazos (Ponteceso), 9 de julio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños