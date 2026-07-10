  José Collazo Chans

(José de Etelvina)

Falleció el dia 8 de julio, a los 78 años de edad, confortado con los AA.EE

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de Nuestra Señora de los Remedios de Corme - Puerto (Ponteceso). Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 1. C/ Aduana s/n.

Corme-Puerto (Ponteceso), 10 de julio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños