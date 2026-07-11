  Emilia Castro Iglesias

(Viuda de Jesús Manuel Bardanca Longueira)

Falleció el día de anteayer, a los 79 años de edad, confortada con los AA.EE

. l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: hoy sábado, con salida del tanatorio a las doce y cuarto del mediodía. Funeral: de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio: a continuación en el cementerio municipal de esta villa.Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3

Carballo, 11 de julio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños