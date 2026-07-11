 José Pedro Piñeiro Galindo

(Pepe Piojito)

Falleció el día 10 de julio de 2026, a los 75 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción sábado, día 11 a las seis menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Muros de San Pedro y sepelio a continuación en el cementerio de la atalaya. Tanatorio de Muros, polígono de Ventín.

Muros, 11 de julio de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vázquez