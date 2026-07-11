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Diario de Ferrol

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 Manuel Francisco Puñal Blanco

(Manolo do Costa da Barca)

Finou o día 10 de xullo de 2026, ós 59 anos de idade, confortado cos AA.EE.

l D.E.P. l

A súa familia. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa ánima. Condución do cadáver, sábado día 11, ás catro e cuarto da tarde saída do tanatorio. Funeral de corpo presente na igrexa de Santa María de Muxía. Incineración a continuación no crematorio do Grupo Bergantiños en Bértoa (Carballo). Tanatorio de Muxía - Velador n.º 3

Muxía, 11 de julio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños