Manuel Francisco Puñal Blanco
(Manolo do Costa da Barca)
Finou o día 10 de xullo de 2026, ós 59 anos de idade, confortado cos AA.EE.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa ánima. Condución do cadáver, sábado día 11, ás catro e cuarto da tarde saída do tanatorio. Funeral de corpo presente na igrexa de Santa María de Muxía. Incineración a continuación no crematorio do Grupo Bergantiños en Bértoa (Carballo). Tanatorio de Muxía - Velador n.º 3
Muxía, 11 de julio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños