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Diario de Ferrol

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  Ramón Pailos Amado

Falleció el dia 12 de julio, a los 69 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy, lunes, con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Félix de Anllóns-Ponteceso. Incineración, a continuación, en el crematorio Grupo Bergantiños de Bertoa-Carballo, en la intimidad familiar. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3.

Anllóns (Ponteceso), 13 de julio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños