Eva Silva García

(Natural de Nantón - A Baña)

Falleció el 14 de julio, en su casa de Ferrol, a los 89 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega oraciones por su alma. Conducción del cadáver: Hoy miércoles, a las diez y media de la mañana, desde el tanatorio La Unión de Negreira, hasta la iglesia parroquial de S. Mamed de Monte (A Baña), donde se celebrará un funeral de cuerpo presente y seguidamente, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia.Capilla ardiente: Tanatorio La Unión, sala nº 1 (Negreira).

Monte (A Baña), 15 de julio de 2026. Funeraria Tanatorios La Unión (Negreira y A Baña)