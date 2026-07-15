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Diario de Ferrol

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Eva Silva García

(Natural de Nantón - A Baña) 

Falleció el 14 de julio, en su casa de Ferrol, a los 89 años de edad, confortada con los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega oraciones por su alma. Conducción del cadáver: Hoy miércoles, a las diez y media de la mañana, desde el tanatorio La Unión de Negreira, hasta la iglesia parroquial de S. Mamed de Monte (A Baña), donde se celebrará un funeral de cuerpo presente y seguidamente, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia.Capilla ardiente: Tanatorio La Unión, sala nº 1 (Negreira).

Monte (A Baña), 15 de julio de 2026. Funeraria Tanatorios La Unión (Negreira y A Baña)