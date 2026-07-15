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Diario de Ferrol

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Gloria Fernández Alvarellos

(Viuda de Juan Manuel Lodeiro Lagoa) 

Falleció el día 14 de julio de 2026, a los 70 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: hoy miércoles, día 15, a las tres y media de la tarde, salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Esteban de Lires. 

Tanatorio A Xunqueira, velador nº 4. C/ O Son, nº 68.

Lires (Cee), 15 de julio de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños