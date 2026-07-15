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Diario de Ferrol

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Julio Suárez Varela

(Julio da Pedrosa) 

Falleció el día 14 de julio, a los 84 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy miércoles, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Leiloyo (Malpica). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

Leiloyo (Malpica), 15 de julio de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio