Julio Suárez Varela
(Julio da Pedrosa)
Falleció el día 14 de julio, a los 84 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy miércoles, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Leiloyo (Malpica). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.
Leiloyo (Malpica), 15 de julio de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio