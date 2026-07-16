  Digna Martínez Toba

(Viuda de José Pérez Martínez)

Falleció el día 15 de julio de 2026, a los 82 añosde edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: hoy jueves, día 16, a las cinco y media de la tarde, con salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Julián de Moraime y sepelio a continuación en el cementerio parroquial de San Roque de Moraime. Tanatorio de Muxía: Velador nº 3. C/ Virxen da Barca, nº 39.

Moraime (Muxía), 16 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños