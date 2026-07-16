Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

  Digna Martínez Toba

(Viuda de José Pérez Martínez)

Falleció el día 15 de julio de 2026, a los 82 añosde edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: hoy jueves, día 16, a las cinco y media de la tarde, con salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Julián de Moraime y sepelio a continuación en el cementerio parroquial de San Roque de Moraime. Tanatorio de Muxía: Velador nº 3. C/ Virxen da Barca, nº 39.

Moraime (Muxía), 16 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños