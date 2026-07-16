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Diario de Ferrol

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 Genoveva Negreira Mourelle

(Viúva de Manuel Varela Abelenda) (Veciña de Pereiras - Couso)

Faleceu, aos 93 anos de idade, confortado cos SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. PREGA unha oración pola súa alma. Condución do cadáver: Xoves as catro menos cuarto da tarde. Funeral de corpo presente e sepelio de seguido. Igrexa e cemiterio parroquiais de San Miguel de Couso (Coristanco). Capela ardente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Couso (Coristanco), 16 de xullo de 2026 Funeraria Santa Marta-Virxe Milagrosa