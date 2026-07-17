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Diario de Ferrol

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Amparo Liste Rodríguez

(Vecina de Pontepedra – Cabaleiros) 

Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, viernes. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las ocho de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de San Xulián de Cabaleiros. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia, túmulo nº 1.

Cabaleiros (Tordoia), 17 de julio de 2026.  Funeraria San Xulián