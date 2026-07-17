Manuel Soneira Leis

(Natural de Castro - Coristanco)

Falleció el día 15, a los 78 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver: hoy viernes, a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Sta. Eulalia de Castro. Posteriormente cremación en la intimidad familiar. Capilla ardiente, tanatorio de Coristanco, sala nº 1.

Castro (Coristanco), 17 de julio de 2026. Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta