Mercedes García Chouciño

(Mercedes de Castro) (Viuda de Manuel Fernández Castro)

Falleció ayer, a los 86 años de edad, confortada con los AA.EE

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las doce de la mañana. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Cristóbal de Cerqueda-Malpica de Bergantiños. Tanatorio de Malpica: Velador nº 1. C/ A Camuza, nº 31 (Malpica).

Cerqueda (Malpica de Bergantiños), 17 de julio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños