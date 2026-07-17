Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Mercedes García Chouciño

(Mercedes de Castro) (Viuda de Manuel Fernández Castro) 

Falleció ayer, a los 86 años de edad, confortada con los AA.EE 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las doce de la mañana. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Cristóbal de Cerqueda-Malpica de Bergantiños. Tanatorio de Malpica: Velador nº 1. C/ A Camuza, nº 31 (Malpica).

Cerqueda (Malpica de Bergantiños), 17 de julio de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños