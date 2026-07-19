Santiago Manuel Carril Pazos

Falleció el día 18 de julio, a los 55 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el descanso de su alma. El funeral, se oficiará hoy domingo, día 19 de julio, a las cuatro y cuarto de la tarde, en la iglesia de San Xurxo de Camariñas. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal, favores por los que anticipan las gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro de la tarde. Tanatorio Municipal de Camariñas, sala 2. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Camariñas, 19 de julio de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio