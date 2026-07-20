Consuelo Varela Torrado
(Viuda de Ricardo Pombo Calvo - O Taberneiro do Quente)
Falleció ayer, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción, hoy lunes, con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Xornes - Ponteceso. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre - nº 62 - Carballo - Tlfno. 981701505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Xornes - Ponteceso, 20 de julio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños