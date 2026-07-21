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Diario de Ferrol

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Adolfo Novo Pose

(Adolfo de Tomás) 

Falleció ayer, a los 86 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde al cementerio parroquial de Malpica. Funeral a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Malpica. Nota: La conducción del tanatorio al cementerio será rápida. Tanatorio de Malpica: Velador nº 3, C/ A Camuza nº 31 (Malpica). Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Malpica de Bergantiños, 21 de julio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños