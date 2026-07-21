Faustino Baña Lema

(Faustino do Pichón da Grixa)

Falleció el día 18 de julio de 2026, a los 79 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, día 21, a las cinco de la tarde, con salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro da Ponte do Porto. Tanatorios Pombo Vázquez e Hijos (Ponte do Porto): Velador n.º 1.

Ponte do Porto, 21 de julio de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos S.L.