Guillermina Pazos Ozón

(Viuda de Antonio do Leira)

Falleció el día 21 de julio de 2026, a los 92 años de edad, confortada con los AA. EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, día 22, a las seis menos cuarto de la tarde, con salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Moraime. Tanatorio de Muxía: velador nº 3. C/ Virxen da Barca, nº 39.

Muxía, 22 de julio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños