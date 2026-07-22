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Diario de Ferrol

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Guillermina Pazos Ozón

(Viuda de Antonio do Leira) 

Falleció el día 21 de julio de 2026, a los 92 años de edad, confortada con los AA. EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, día 22, a las seis menos cuarto de la tarde, con salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Moraime. Tanatorio de Muxía: velador nº 3. C/ Virxen da Barca, nº 39.

Muxía, 22 de julio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños