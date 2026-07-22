Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Josefa Iglesias Pena

(Viuda de Ramón Boquete Suárez) (Vecina del lugar de Santa Margarita—Montemayor)

 Falleció a los 97 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de entierro se celebrará hoy con salida del tanatorio a las seis de la tarde hacia la capilla y cementerio parroquiales de Santa Margarita de Montemayor. Hogar Funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, A Silva. La familia anticipa las más expresivas gracias.

Montemayor (A Laracha), 22 de julio de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta