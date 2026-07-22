Josefa Iglesias Pena

(Viuda de Ramón Boquete Suárez) (Vecina del lugar de Santa Margarita—Montemayor)

Falleció a los 97 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de entierro se celebrará hoy con salida del tanatorio a las seis de la tarde hacia la capilla y cementerio parroquiales de Santa Margarita de Montemayor. Hogar Funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, A Silva. La familia anticipa las más expresivas gracias.

Montemayor (A Laracha), 22 de julio de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta