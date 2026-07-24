Florentina Señarís Viqueira
(Viúva de Antonio Ramas Becerra) (Veciña da Castiñeira - Monzo)
Finou o día de onte, aos 97 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa familia. ROGA unha oración polo eterno descanso da súa ánima. Condución do cadáver hoxe venres. A saída do Tanatorio San Xulián de Tordoia será ás seis da tarde. Funeral de corpo presente e enterro na igrexa e cemiterio parroquiais de San Martiño de Monzo. Por cuxos favores, a familia anticipa as máis expresivas grazas.Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo nº 1.
Monzo (Trazo), 24 de xullo do 2026. Funeraria San Xulián