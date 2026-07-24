José Pallas Súarez

(Vecino del lugar de Sofandonigo - Sofán)

Falleció a los 85 años de edad, confortado con los AAEE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy viernes, con salida del tanatorio a las doce de la mañana hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias.

Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa (Sofán).

Sofán (Carballo), 24 de julio de 2026. Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta