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Diario de Ferrol

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José Pallas Súarez

(Vecino del lugar de Sofandonigo - Sofán)

Falleció a los 85 años de edad, confortado con los AAEE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy viernes, con salida del tanatorio a las doce de la mañana hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias. 

Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa (Sofán).

Sofán (Carballo), 24 de julio de 2026.  Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta