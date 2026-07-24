María Ángeles Corral Calvo

Falleció el día 23 de julio de 2026, a los 67 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día y hora del entierro: hoy viernes, a las cinco de la tarde. Salida de la casa mortuoria. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Martiño de Cances. Sepelio a continuación en el cementerio parroquial, favores que agradecen. Casa mortuoria: Tanatorio San Antonio - Carballo, túmulo nº2.

Cances (Carballo), 24 de julio de 2026. P.F. San José de Carballo, S.L.