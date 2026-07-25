Alfredo Periscal Lamela
Falleció el 24 de julio, a los 83 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. La misa se oficiará hoy sábado, a las seis de la tarde, en la capilla del tanatorio San Antonio de Carballo. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio municipal de dicha villa, favores por los que anticipan gracias. No se recibe duelo. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.
Carballo, 25 de julio de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio