Juan Rodolphe Kiener

Falleció el día 22 de julio, a los 79 años, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy sábado, a las doce de la mañana, en la iglesia parroquial de San Martiño de Canduas (Cabana). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial; favores que agradecen. La salida del tanatorio se efectuará a las once y media de la mañana.Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

Canduas (Cabana), 25 de julio de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio