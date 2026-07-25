Manuel Vigo Barca

(Viudo de Carmen Rama Gesto)

Falleció ayer, a los 84 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción, hoy sábado, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales del Divino Salvador de Erbecedo (Coristanco).

Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Erbecedo (Coristanco), 25 de julio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños