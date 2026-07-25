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Diario de Ferrol

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María José Rial Mata

(Vecina de Piñeiro - O Pino) 

Falleció el día de ayer, a los 66 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: hoy sábado. La salida del Tanatorio San Xulián de Gonzar se efectuará a las seis y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Vicente de O Pino. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Gonzar. Túmulo nº 1.

O Pino, 25 de julio de 2026.  Funeraria San Xulián