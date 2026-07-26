 Antonio Fernández Sanjurjo

Falleció el día 24 de julio, a los 54 años, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy domingo, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial San Xoán Bautista de Carballo. A continuación, sus restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las siete menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4.

Carballo, 26 de julio de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio