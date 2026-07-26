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Diario de Ferrol

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 José Pose Lema

Falleció el día 25 de julio, a los 77 años, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. La ceremonia se oficiará hoy domingo, día 26 de julio a las cuatro de la tarde, en la capilla del tanatorio San Antonio de Ponteceso. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio de Cundíns. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

Cundíns (Cabana de Bergantiños), 26 de julio de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio