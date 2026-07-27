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Diario de Ferrol

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  José Casas García

(Natural de Meirama) (“Gracias por darnos tanto sin pedir nada a cambio”)

Falleció en su casa de Santa Pola, Alicante, a los 82 años de edad, confortado con los AAEE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Se celebrará, hoy lunes, una misa funeral en el tanatorio a las siete de la tarde. Seguidamente se procederá a su incineración en la más estricta intimidad familiar. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa (A Silva).

A Silva (Cerceda), 27 de julio 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta