 José Gómez Caamaño

(Vecino de lugar de Iglesario - Lema)

Falleció en el día de ayer, a los 86 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia parroquial y cementerio nuevo de San Cristóbal de Lema. Capilla ardiente: tanatorio de Bértoa, sala nº 2.

Lema (Carballo), 27 de julio de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta