  Socorro Rey Nión

(Viuda de Herminio Mañana Sánchez)

Falleció ayer, a los 94 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes, con salida del tanatorio a las siete de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio nuevo parroquiales de San Julián de Lendo (A Laracha). Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara, nº 1 (A Laracha).

Lendo (A Laracha), 27 de julio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños