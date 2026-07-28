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Diario de Ferrol

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María Inmaculada Canosa López

(Adita) (Viuda de Delfino Andrade Castro) 

Falleció el 27 de julio, a los 80 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, martes día 28, a las cinco y media de la tarde salida de tanatorio. Funeral de cuerpo presente en el Santuario da Nosa Señora da Xunqueira y sepelio a continuación en el cementerio municipal nuevo de Cee. Tanatorio A Xunqueira, velador nº 4.

Cee, 27 de julio de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños