María Inmaculada Canosa López
(Adita) (Viuda de Delfino Andrade Castro)
Falleció el 27 de julio, a los 80 años de edad, confortada con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, martes día 28, a las cinco y media de la tarde salida de tanatorio. Funeral de cuerpo presente en el Santuario da Nosa Señora da Xunqueira y sepelio a continuación en el cementerio municipal nuevo de Cee. Tanatorio A Xunqueira, velador nº 4.
Cee, 27 de julio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños