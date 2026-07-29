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Diario de Ferrol

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Clarisa Rodríguez Roibal

(Viuda de Jesús Figueiras Calvo) 

Falleció ayer, a los 99 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles con salida del tanatorio a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños, velador nº 5.

Carballo, 29 de julio de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños